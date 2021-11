Marcelo Djaló rescindiu contrato

Marcelo Djaló já não pertence aos quadros da Boavista SAD.





O defesa-central de 28 anos solicitou a rescisão do contrato que o ligava ao clube do Bessa até julho de 2022, apresentando "razões de índole pessoal e familiar para avançar com o pedido", conforme registam os axadrezados em comunicado.

Marcelo Djaló chegou ao Boavista no início desta temporada e realizou apenas três jogos pelos axadrezados, curiosamente um em cada competição (Liga Bwin, Allianz Cup e Taça de Portugal), sendo que o último foi a 17 de outubro, em Vila do Conde, na eliminação da Taça de Portugal. Na última semana, o internacional da Guiné-Bissau cumpriu os 90 minutos nos dois jogos frente à Guiné-Conacri e Sudão, chegando a um total de quatro presenças pela sua seleção nesta temporada.



Eis o comunicado na íntegra dos axadrezados:



"A Boavista FC, Futebol SAD e o jogador Marcelo Djaló chegaram esta quinta-feira a acordo para a rescisão do contrato que ligava as partes até ao final da presente temporada. O atleta apresentou razões de índole pessoal e familiar para avançar com o pedido, tendo a Boavista FC, Futebol SAD sido sensível aos motivos invocados pelo jogador.

A Boavista FC, Futebol SAD deseja a Marcelo Djaló as maiores felicidades para a sua carreira."