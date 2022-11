Martim Tavares desfalca Boavista até 2023

O futebolista Martim Tavares deve desfalcar o Boavista até 2023, devido a uma lesão ligamentar do tornozelo contraída durante o empate com o Vizela (2-2), no domingo, da 11.ª jornada da Liga Bwin, anunciaram os axadrezados.

"O Boavista informa que a ressonância magnética nuclear realizada a Martim Tavares confirmou uma lesão nos ligamentos laterais do tornozelo direito. O avançado terá várias semanas de recuperação pela frente, só devendo regressar à competição no próximo ano", referiu o clube do Bessa, em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.

Martim Tavares, de 18 anos, foi substituído pelo gambiano Yusupha aos 39 minutos da partida frente ao Vizela, na sequência de um choque com o defesa brasileiro Anderson.

Titular pela segunda jornada consecutiva, o avançado internacional sub-20 português fez o 11.º jogo em 2022/23, somando uma assistência e dois golos como suplente utilizado nos triunfos obtidos ante Santa Clara (2-1), na segunda ronda, e Arouca (2-1), na sexta.

O Boavista, sétimo colocado, com 17 pontos, desloca-se a Vila do Conde para encarar o Rio Ave, 13.º, com 12, no domingo, às 15:30, em duelo da 12.ª jornada do campeonato.