Martim Tavares reforça sub-19 do Boavista e integra plantel principal

Martim Tavares assinou pelo Boavista para reforçar a equipa de sub-19 e integrar os trabalhos do plantel principal, informou esta segunda-feira o clube da 1.ª Liga, sem revelar a duração do contrato do ex-avançado do FC Porto.

"Senti que tinha de dar um passo em frente. O Boavista abriu-me as portas e só tenho de agradecer. Sou um ponta de lança que faz golos, mas que também se movimenta bem à procura de espaços para ajudar os colegas", explicou o dianteiro, de 17 anos, em declarações publicadas no site oficial dos axadrezados na Internet.

Martim Tavares concretizou 72 golos em 94 jogos nas últimas cinco temporadas ao serviço de vários escalões de formação de FC Porto e Padroense, assumindo estar "mais do que preparado" para corresponder ao "grande espírito de conquista" do Boavista.

A formação de João Pedro Sousa estreou-se em 2021/22 no domingo, ao vencer no estádio do primodivisionário Marítimo (1-0), em jogo da primeira fase da Taça da Liga.