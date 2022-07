Masaki Watai e a mudança para o Boavista: «Acredito que fiz a escolha certa»

Oficializado esta segunda-feira como reforço, Masaki Watai não escondeu a satisfação por assinar pelo Boavista, realçando o facto de o ter feito no seu dia de aniversário - celebra hoje 23 anos. "É um momento duplamente especial e não podia ter tido uma melhor prenda de aniversário", começou por dizer o nipónico, aos meios do clube.A começar a sua primeira experiência no futebol europeu, Watai acredita que este é o passo certo para a sua carreira. "Acredito que fiz a escolha certa, até porque estou num dos maiores clubes de Portugal, num clube com muita história e conquistas. Não podia estar mais entusiasmado com esta oportunidade", explicou, realçando "um desejo enorme de experimentar e testar as minhas capacidades no futebol europeu".Em relação à adaptação ao futebol português, o médio-ofensivo acredita que o futebol português encaixa no seu estilo de jogo. "O futebol português é muito técnico e eu considero-me um jogador com técnica, rápido, bom remate e sou forte no um para um", comentou, prometendo trabalhar para que a barreira linguística não seja um problema: "Além da vertente desportiva, estou ainda focado em melhorar a comunicação, de forma a não ser um entrave para a minha adaptação ao país e ao clube. Quero mesmo triunfar no Boavista, pelo que vou tentar captar o máximo que conseguir da língua portuguesa e ainda melhorar o meu inglês."