Masaki Watai vai reforçar o Boavista

Masaki Watai vai representar o Boavista na presente época por empréstimo dos japoneses do Tokushima Vortis até final da temporada, anunciou esta quarta-feira o clube do Japão."Ao tomar essa decisão, pensei em muitas preocupações. O tempo que passei convosco foi aconchegante e valioso para mim. Tenho a solidão e a ansiedade de me afastar, mas acredito que essa decisão vai trazer uma direção positiva para o clube e o meu futuro", frisou o médio, de 22 anos, em comunicado nas redes sociais do emblema nipónico.Watai vai rumar a Portugal depois de cinco temporadas com a camisola do Tokushima Vortis. Na presente época, realizou 22 jogos e fez um golo e duas assistências.