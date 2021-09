Mexicanos do Tigres dão 3,5 milhões por Jackson Porozo

O Boavista recebeu uma oferta de 3,5 milhões de euros dos mexicanos do Tigres para a transferência de Jackson Porozo. O mercado no México fecha apenas esta 4ª feira, mas ainda não é certo que o negócio vai efetivar-se, sendo certo que o central equatoriano continua muito cobiçado e já esteve com um pé fora do Bessa mesmo em cima do fecho do mercado europeu.

Na altura, recorde-se, foi notícia um pré-acordo com o Bordéus, que pagaria 1,5 milhões de taxa de empréstimo e ficaria com uma cláusula de compra obrigatória de mais 3 milhões, caso Porozo atingisse um determinado número de jogos, mas num negócio que poderia fazer entrar nos cofres da SAD do Bessa um total de 4,5 milhões de euros.

Um valor ainda maior do que agora oferecem os mexicanos e que terá o seu peso nas negociações que ainda decorrem, uma vez que as conversas com o Bordéus indicavam que o acordo poderia ainda ser efetivado já em janeiro de 2022.

O defesa-central de 21 anos está no Bessa desde a época passada (12 jogos e 2 golos pela equipa principal). Esta temporada tem sido titular e leva já seis jogos no eixo da defensiva de João Pedro Sousa.

Contratado ao Santos por 500 mil euros, Jackson Porozo pode vir a representar um encaixe significativo, mas os brasileiros ainda ficaram detentores de 15 por cento do passe do internacional equatoriano.