Miguel Reisinho operado com sucesso aos ligamentos do joelho esquerdo

O futebolista Miguel Reisinho foi esta sexta-feira operado com sucesso a uma lesão ligamentar do joelho esquerdo, devendo iniciar um longo período de recuperação mal tenha alta hospitalar no domingo, anunciou o Boavista.

Em 6 de outubro, o médio sofreu uma entorse no cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino, quase um ano após ter sofrido uma rotura na mesma zona, que o afastou dos relvados desde novembro de 2020 e durante sete meses.

Miguel Reisinho, de 22 anos, regressou aos treinos sem limitações em junho deste ano, no arranque da pré-temporada do Boavista, oitavo colocado do campeonato, com 10 pontos em oito jornadas, pelo qual já foi suplente utilizado em quatro jogos em 2021/22.

Com formação repartida entre Vila Meã, Penafiel, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, o internacional sub-20 português cumpre a terceira temporada ao serviço dos 'axadrezados', depois de ter efetuado seis jogos em 2019/20 e sete na época passada.