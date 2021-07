Nacional bate Boavista por 2-0 em jogo particular

O Nacional bateu o Boavista por 2-0 no jogo particular disputado ao final da tarde no relvado secundário do Estádio do Bessa.





Foi o segundo jogo de preparação para os madeirenses, perderam o primeiro teste, disputado ontem frente ao Sp. Braga B por 1-0, ao passo que a formação orientada por João Pedro Sousa empatou a uma bola com o Leixões e também empatou sem golos frente ao Feirense nos primeiros dois testes de preparação.Apesar das várias ausências no conjunto axadrezado, em função da vacinação a que o plantel axadrezado foi submetido, como pelos jogadores que testaram positivo à Covid-19, de salientar que este particular serviu de estreia ao guardião internacional iraniano Alireza Beiranvand.