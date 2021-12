Nathan e o golo ao Sp. Braga: «Os meus pais estavam no estádio a assistir ao jogo»

Autor de um dos golos da goleada frente ao Sp. Braga, que colocou o Boavista na final four da Taça da Liga, Nathan não escondeu a felicidade pela estreia a marcar com a camisola dos axadrezados."Foi um dia muito especial para mim. Foi o primeiro golo com a camisola do Boavista. Os meus pais estavam cá a assistir ao jogo e nem nos meus melhores sonhos pensei nisso", afirmou aos jornalistas, à margem do treino aberto desta quinta-feira, antes de abordar o momento da equipa: "Estamos a viver de novo um bom momento. Começámos muito bem a temporada e depois tivemos altos e baixos no campeonato, o que é normal, mas agora estamos a voltar a fazer aquilo que o Boavista propôs para nós que é voltar a ganhar".Já em relação à Taça da Liga, o lateral brasileiro, que já integrou a linha de três centrais em alguns jogos desta época, admite a vontade de vencer a prova, mas apela à cautela. "Claro que pensamos nisso, mas temos de andar passo a passo e não podemos saltar etapas. Vamos para a final four para vencer. Sabemos que o Benfica é uma grande equipa e vai ser um bom jogo para os dois clubes", analisou.Contratado ao Vasco da Gama, depois de uma primeira época emprestado pelo clube brasileiro, o jogador de 20 anos já leva 18 jogos, somando duas assistências e um golo.