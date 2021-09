Nathan é para a FIFA esclarecer

É notícia no Brasil o facto do Vasco da Gama ter apresentado uma queixa formal na FIFA contra o Boavista, alegando falta de pagamento da primeira tranche da transferência de Nathan, mas fonte da SAD axadrezada garantiu a Record que a intervenção da FIFA foi solicitada pelo próprio Boavista para perceber a que entidade pagar, pois a anterior direção do Vasco já tinha antecipado a verba.





Os brasileiros registam que o contrato de empréstimo do lateral brasileiro, no valor de 200 mil euros e registado em setembro de 2020, teria uma cláusula de obrigação de compra ao fim de um ano, mas os axadrezados ainda não pagaram a primeira tranche do que foi acordado num negócio total de 1,1 milhões de euros por 75 por cento do passe do jovem de 20 anos.A primeira tranche de 550 mil euros deveria ter sido liquidada a 31 de julho deste ano, sendo que a segunda vence a 31 de dezembro. Os atuais dirigentes do Vasco da Gama registam que solicitaram em três ocasiões o pagamento ao Boavista, mas não obtiveram resposta e esperaram os 30 dias estipulados para formalizar a queixa na FIFA.Mas os axadrezados alegam que esta é uma "guerra de direções", registando que os anteriores dirigentes do Vasco da Gama anteciparam esta receita junto de uma entidade financeira e é a essa entidade que a verba deve ser liquidada. O problema, alega ainda o Boavista, é que é preciso perceber primeiro quem é exatamente essa entidade, até porque a verba terá sido dividida por mais do que uma empresa e daí o pedido de esclarecimento junto da própria FIFA.