Nathan está de regresso ao Bessa

Nathan Santos está de regresso ao Bessa, depois da rábula que representou a sua viagem ao Brasil, onde chegou a realizar testes médicos junto do Athletico Paranaense, equipa orientada por Luiz Felipe Scolari.Havia acordo total entre os dois clubes e o jogador, mas à última hora os responsáveis da equipa de Coritiba não conseguiram reunir as garantias para o pagamento de cerca de dois milhões de euros, o que os axadrezados pediram pelo passe de Nathan.Entretanto, o atleta manteve-se mais uns dias no Brasil com a esperança de que o entrave à consumação do negócio fosse desbloqueado, mas isso não aconteceu e Nathan está de volta aos trabalhos do plantel de Petit, faltando saber por quanto mais tempo, uma vez que o seu nome continua a ser colocado na órbita de vários clubes europeus.Até nova ordem, Nathan vai continuar a fazer parte da pré-época do Boavista, com quem o lateral de 20 anos tem contrato até 2025, sendo uma das mais-valias identificadas no grupo e que estão no mercado, à imagem do que sucede com Chidozie, Ricardo Mangas e Hamache.Entretanto, Petit promoveu esta manhã um treino diferenciado e levou o grupo de trabalho à praia de Matosinhos, concedendo uma folga ao plantel durante a tarde.