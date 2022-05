Negociações pelo guardião Luiz Felipe do Belenenses SAD

O Boavista está perto de garantir os serviços de Luiz Felipe, guarda-redes do Belenenses SAD. De acordo com as informações recolhidas por, os axadrezados fizeram uma proposta que agrada ao clube recém despromovido à Liga Sabseg, tendo já obtido autorização para discutir os pormenores contratuais com o jogador.Luiz Felipe, de 25 anos, foi titular ao longo de toda a época 2021/22 na baliza do Belenenses SAD, acabando por se valorizar, não obstante a despromoção do clube. O brasileiro, que cumpriu parte da sua formação no Internacional, também é cobiçado pelo Vizela e outros emblemas do seu país.