Negócio de Nathan está em vias de cair

O negócio entre o Boavista e o Athletico Paranaense para a transferência de Nathan está em vias de cair.Tudo porque os brasileiros não conseguem cumprir as exigências dos axadrezados, que só aceitam abir mão do seu ativo se o Athletico Paranaense pagar a pronto o que ficou acordado para a transferência e na ordem dos 2 milhões de euros.Perante a nega do clube de Curitiba que não consegue pagar a pronto, o Boavista solicitou a prestação de garantias de cumprimento, algo que os brasileiros também não conseguiram também cumprir, pelo que Nathan pode ter de voltar à procedência.Recorde-se que o defesa-direito chegou a viajar para Curitiba, realizou mesmos os testes médicos, mas não foi ainda oficializado pelo clube brasileiro, apesar do seu nome já constar no plantel orientado por Luiz Felipe Scolari.