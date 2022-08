Negócio de Nathan pode chegar aos 3 milhões de euros

Boavista e Santos confirmaram esta tarde a transferência de Nathan para o clube brasileiro num negócio que, segundo apurou, pode render um encaixe total de 3 milhões de euros aos axadrezados.A transferência do lateral para o Santos vale, por agora, pelo menos dois milhões de euros, mas ainda renderá mais mediante a consumação de determinados objetivos, alguns deles perfeitamente concretizáveis, segundo conseguimos apurar, embora sem nenhum dos clubes registar quais são esses mesmos objetivos.Isto quer dizer que Vítor Murta cumpriu o seu principal objetivo neste início de agosto, que era realizar o maior encaixe possível numa transferência nesta fase e assim conseguir libertar a verba necessária para desbloquear o impedimento que vigora neste momento junto da Liga Portugal e imposto pela FIFA, sabendo-se que o Boavista ainda não conseguiu inscrever os sete reforços para a nova época e já não vai a tempo de o fazer antes do jogo em Portimão do próximo domingo à noite.Certo é que Nathan assinou um contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2026, culminando um período de intensas negociações que decorreram nos últimos 15 dias, precisamente quando se soube que defesa-direiro já não iria reforçar o Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari.Recorde-se que Nathan chegou a realizar testes médicos em Curitiba, mas depois teve de regressar ao Bessa e até foi apresentado aos sócios na quarta-feira antes do jogo com os bolivianos do Bolívar.