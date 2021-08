Negócio Porozo em risco: excesso de extracomunitários no Bordéus complica dossiê

Afinal, Jackson Porozo pode vir a não ser reforço do Bordéus. O negócio estava acertado e o colombiano ia rumar a França por empréstimo, num acordo que previa uma opção de compra a rondar os 3 milhões de euros, mas o excesso de extracomunitários no emblema gaulês complicou o dossiê.





A expectativa dos responsáveis do Bordéus era a de que seria possível desbloquear uma vaga com a saída de Hwang Ui-Jo, mas mesmo este passo se está a revelar mais difícil do que o esperado.Refira-se que, à luz dos regulamentos em vigor em França, cada clube só pode ter quatro jogadores extracomunitários. O Bordéus terá três (Otávio, Elis e Hwang), mas terá tudo acertado com Mohamed, jogador do Galatasaray, que é egípcio e irá ocupar a quarta e última vaga.Assim sendo, a perspetiva agora é a de que o negócio possa ruir, permanencendo Porozo no Bessa.