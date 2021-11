Notícia Record: João Pedro Sousa perto de sair do Boavista e de rumar à Arábia

João Pedro Sousa está perto de deixar o Boavista para rumar à Arábia, sabe. O técnico voltou a receber uma proposta muito forte do Médio Oriente, a terceira desde que assumiu o comando técnico axadrezado, mas desta vez as negociações terão mesmo pernas para andar.Segundo o que apurou o nosso jornal, os responsáveis do dito emblema árabe já viajaram para Portugal, a fim de encerrar o dossiê junto do técnico e do próprio Boavista. As negociações estão muito avançadas, podendo inclusive ficar concluídas já nas próximas horas.Confirmando-se a saída, João Pedro Sousa abandonará o comando técnico ao cabo de 16 partidas, deixando o Boavista em 11.º lugar do campeonato e em boas condições para se apurar para a final four da Allianz Cup.