Ntep acordou ainda inspirado: mais duas assistências, agora diante do Salgueiros

O Boavista recebeu e ganhou 3-0 ao Salgueiros, num jogo-treino realizado na manhã desta 2.ª feira no relvado secundário do Bessa e com Ntep ainda inspirado pelo que fez na noite de ontem...





João Pedro Sousa não utilizou obviamente os jogadores que alinharam a tempo inteiro frente ao Portimonense, no empate da 5ª jornada da Liga Bwin, sendo que Ntep voltou a destacar-se, depois de ter assistido para o golo de Petar Musa frente aos algarvios. O internacional camaronês teve mais duas assistências, desta vez para os golos de Yusupha e de Gorré, sendo que o terceiro tento dos axadrezados foi marcado por Vukotic.Marcelo Djaló foi utilizado neste particular ante os salgueiristas, tal como Guito Madureira, central dos sub-19 que esteve no banco de suplentes ante o Portimonense, além dos também juniores Pedro Gomes e Berna.