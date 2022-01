Ntep procura estreia a titular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico Petit está obrigado a encontrar uma alternativa para colmatar a ausência de Yusupha, que seguiu para a CAN ao serviço da Gâmbia, e a receção ao Tondela pode representar a estreia a titular de Ntep no campeonato, até porque o camaronês foi sempre a primeira opção a saltar do banco nos últimos quatro jogos.