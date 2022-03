Ntep quer permanecer no Boavista

A época não está a ser de afirmação, longe disso, mas nem por isso Ntep deixa de estar feliz no Boavista. O extremo está a gostar da passagem pelo Bessa e até já pisca o olho a ficar por mais um ano, algo que implicaria, naturalmente, que a SAD acionasse a opção que ficou estipulada aquando da assinatura do contrato.

“Estou num campeonato que me agrada. O Boavista é um clube familiar com tradição, um clube histórico com muitas expectativas porque já foi campeão português no passado, o que não é o caso de todos os clubes do país. Estou numa cidade muito bonita, numa boa liga. Se eu puder ficar, vou ficar. É um campeonato muito disputado, para lá dos três grandes que têm seu próprio campeonato”, disse, em declarações ao site do Torneio de Toulon.