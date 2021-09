Ntep: «Vim para um clube especial e espero que caminhemos todos juntos rumo ao sucesso»

O futebolista internacional camaronês Paul-Georges Ntep desejou este sábado estar apto rapidamente para ajudar o Boavista, clube ao qual chegou após o fim do mercado de transferências, assinando até ao final da época.

"Neste momento, o meu grande objetivo é estar apto o mais rapidamente possível para poder ajudar a equipa com a minha experiência e vontade de triunfar. Espero também contribuir com muitos golos e assistências para que o clube possa atingir os objetivos", assumiu o extremo, em declarações ao site oficial dos axadrezados.

O extremo, de 29 anos, fez 14 jogos pelos franceses do Guingamp em 2020/21 e estava sem clube, depois de quatro épocas de ligação aos alemães do Wolfsburgo (2017-2020), que o emprestaram ao Saint-Étienne (2017/18) e aos turcos do Kayserispor (2019/20).

"Vim para um clube especial e espero que caminhemos todos juntos rumo ao sucesso. Os últimos anos não me correram tão bem como desejava devido a vários motivos, mas garanto que vou dar o meu melhor para voltar a jogar ao meu melhor nível", afiançou.

Natural de Douala, Paul-Georges Ntep despontou no Auxerre (2010-2014) e no Rennes (2014-2017) e evoluiu ao serviço de diversas seleções jovens de França, atuando duas ocasiões na equipa principal dos bleus, antes de optar por representar o seu país natal.

"Pesquisei muito na Internet sobre o Boavista e percebi que é um clube muito respeitado em Portugal, com grande história e vários troféus conquistados. É um clube com forte ligação aos adeptos e estou muito feliz por fazer parte desta grande família", vincou.

O avançado é o 12.º reforço do Boavista para 2021/22, depois das contratações de Filipe Ferreira (ex-Tondela), Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), Marcelo Djaló, Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B), Kenji Gorré (ex-Nacional), Manuel Namora (ex-Rio Ave) e Martim Tavares (ex-FC Porto B), além das cedências de Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia), Tiago Ilori (ex-Sporting), Ilija Vukotic (ex-Benfica B) e Petar Musa (ex-Slavia Praga).

"O que surpreendeu mais foi a massa adepta fervorosa. Acredito que o Boavista tenha saído prejudicado por não contar com os adeptos na última época, mas, felizmente, eles estão de volta e, todos em sintonia, estaremos bem mais perto do sucesso", finalizou.

Os axadrezados encaram a paragem para os compromissos das seleções na sexta posição da Liga Bwin, com os mesmos sete pontos do Sp. Braga em quatro rondas, e recebem o Portimonense em 12 de setembro, às 18h, no Estádio do Bessa, no Porto.