Nuno Pereira: «A vitória é muito importante porque chegámos aos 30 pontos»

Nuno Pereira, treinador-adjunto do Boavista, analisou a vitória das panteras no campo do Famalicão (1-2)."Numa primeira parte em que fomos melhores. Tivemos o domínio do jogo. Fomos uma equipa organizada que mostrou qualidade. O resultado na primeira parte ajusta-se para o que fizemos. Na segunda parte podíamos ter iniciado com o 3-0. No entanto, passado um minuto sofremos golo. Tivemos que sofrer um bocadinho na segunda parte, mas mostrámos que nesse sofrimento a nossa organização e capacidade para a equipa ser solidária. Creio que demos uma boa capacidade de resposta e anulámos algumas situações que nos podiam ter criado algumas dificuldades", começou por reiterar."A vitória é muito importante porque chegámos aos 30 pontos, porque aumentámos a distância, porque estamos mais perto do nosso objetivo e porque também mostrámos o que é o Boavista. E há uma situação muito importante. Hoje tivemos muitas dificuldades no nosso onze. E também tivemos muitos miúdos na convocatória, no jogo e no banco. Isto mostra a capacidade que o Boavista tem, nessas adversidades, de se tornar mais forte".