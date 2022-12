Nuno Pereira: «Faltou-nos eficácia na finalização»

Porta-voz da equipa técnica do Boavista em face da expulsão de Petit, o técnico adjunto Nuno Pereira assumiu que a derrota dos axadrezados em casa do Ac. Viseu se deveu essencialmente a uma falta de eficácia."Jogo competitivo, intenso, bem disputado entre duas boas equipas, e faltou-nos eficácia na finalização. Tivemos algumas oportunidades, mas não concretizámos, e o adversário marcou mais um golo do que nós e ganhou", analisou.Quanto ao regresso da Liga, o técnico lança já o objetivo. "Trabalhar já para reagir no próximo jogo e com uma vitória. Neste clube estamos habituados a olhar sempre parra cima, nunca para baixo".