Nuno Pereira: «Permanência é prémio para todas as pessoas do clube»

Depois de Petit ter sido expulso frente ao Moreirense, foi o adjunto Nuno Pereira quem falou na conferência de imprensa."Considero a vitória justa. Na 1ª parte fomos mais fortes e, mesmo com a reação na 2ª, conseguimos controlar esse caudal ofensivo e eles acabaram por quase não ter oportunidades de golo. Soubemos ajustar-nos a esse momento e tivemos mais uma ou outra situação em que podíamos ter feito o 2-0. Permanência? É um prémio para todas as pessoas do clube. Desde que assumimos a equipa, o Boavista foi uma equipa competitiva e que jogou sempre para ganhar. A vitória de hoje foi uma reação aos dois últimos jogos menos conseguidos", vincou.Nuno Pereira considerou ainda que os árbitros têm de ter um critério mais largo, isto depois de Petit, Seba Pérez e Musa terem sido expulsos: "Os agentes desportivos têm de saber lidar com as emoções do jogo. O golo é a festa do futebol e não se pode penalizar um jogador porque correu 70/80 metros para festejar com os seus adeptos. Não percebemos o porquê da expulsão do Musa. Em todos os jogos se vê muitas expulsões nos bancos, não sei se a culpa é dos jogadores/treinadores ou de quem lidera a partida. Tem de haver mais sensibilidade".