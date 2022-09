Oficial: Adalberto Peñaranda é reforço do Boavista até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista garantiu mais um reforço sob o fecho do mercado. Trata-se de Adalberto Peñaranda, avançado venezuelano, de 25 anos, que estava vinculado ao Watford.O dianteiro assinou um contrato válido por três temporadas, o que o deixará vinculado aos axadrezados até 2025.Já com uma vasta experiência no futebol europeu, Peñaranda traz tarimba à frente de ataque da formação comandada por Petit.