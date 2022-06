Oficial: Bordéus exerce opção de compra de 7,5 milhões por Elis

O Bordéus anunciou, esta quinta-feira, ter exercido a opção de compra pelo passe de Alberth Elis, avançado que pertencia aos quadros do Boavista.Ao que tudo indica, o clube francês terá desembolsado cerca de 7,5 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, algo que os dois clubes nunca confirmaram oficialmente, mas a quantia que foi colocada em cima da mesa há um ano aquando do acordo de empréstimo do internacional hondurenho.A confirmarem-se estes números, trata-se naturalmente de uma operação histórica no Bessa.Depois de um ano em Portugal, no qual apontou oito golos em 32 jogos, o avançado hondurenho rumou a França na temporada passada. Apesar de não ter conseguido ajudar o Bordéus a manter-se na Ligue 1, o jogador, de 26 anos, conseguiu destacar-se, isto na medida em que apontou nove tentos em 21 encontros.Além do Bordéus e do Boavista, Elis já representou o Houston Dynamo, o Monterrey e o Olimpia.