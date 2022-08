O Boavista oficializou, esta terça-feira, a contratação de Ibrahima Camará, médio da Guiné-Conacri, de 23 anos, que assinou contrato com o emblema do Bessa até junho de 2026. O jogador estava ao serviço do Moreirense, ao serviço do qual acumulou 59 jogos na 1.ª Liga, desde que saiu do Sp. Braga em 2019."Muito feliz e animado por estar aqui. Farei o meu melhor para ajudar a equipa e o clube a cumprir os nossos objetivos. Obrigado fãs pelas mensagens incríveis e acolhedoras e mal posso esperar para estar e jogar para vocês no Bessa", escreveu Ibrahima, na sua conta do Instagram.