Oficial: Bruno Lourenço reforça Boavista

Bruno Lourenço é reforço do Boavista, confirmando-se cenário adiantado por Record em devido tempo. O emblema do Bessa oficializou a contratação do médio de 24 anos, que assina até junho de 2025.Bruno Lourenço esteve ao serviço do Estoril nas últimas épocas, tendo contribuído para a subida de divisão em 2020/21 e para a campanha tranquila na Liga Bwin de 2021/22. Com formação no Benfica, passou pelo Montalegre e Aves e foi nos avenses que se estreou no escalão principal do futebol português.