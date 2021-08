Oficial: Elis deixa Boavista e ruma ao Bordéus

Agora sim, é oficial: Alberth Elis é reforço do Bordéus. O acordo foi anunciado pelo Boavista, esta terça-feira.





"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o FC Girondins de Bordeux para a cedência a título de empréstimo do jogador Alberth Elis, num contrato que contempla a existência de uma opção de compra por parte do clube francês", escreveram os axadrezados em comunicado.Elis junta-se assim a um clube detido por Gérard López, investidor da SAD do Boavista. Já Ricardo Mangas havia feito o mesmo percurso.