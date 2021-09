Oficial: Ntep é reforço do Boavista

Paul-Georges Ntep é reforço do Boavista para a temporada 2021/22. O internacional camaronês assinou um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção, e assume-se assim como uma solução para o ataque de João Pedro Sousa.





O jogador, de 29 anos, chega ao Bessa depois de o seu contrato com o Guingamp ter terminado, sendo que, em 2020/21, Ntep não marcou qualquer golo nos 14 jogos que disputou. Visto como uma das grandes promessas do futebol francês no início da década passada- chegou mesmo a ser internacional por França, mas depois assumiu a nacionalidade camaronesa-, Ntep conta com passagens por Auxerre, Rennes, Wolfsburgo, Saint-Étienne, Kayserispor e o já referido Guingamp.No Bessa, Ntep vai encontrar a concorrência de jogadores como Sauer e Gorré, que tÊm sido os titulares nas alas do ataque.