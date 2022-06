Oficial: Salvador Agra reforça o Boavista

Agora sim, é oficial: Salvador Agra é reforço do Boavista. O extremo foi apresentado este sábado, tendo assinado um contrato válido para as próximas duas temporadas.Depois de duas épocas ligado ao Tondela, onde realizou 71 jogos e fez 10 golos e 10 assistências, Salvador Agra ruma agora ao Bessa.Com uma vasta experiência, fruto das passagens pelo Varzim, Olhanense, Betis, Siena, Académica, Sp. Braga, Nacional, Aves, Granada, Cádiz, Légia Varsóvia e Tondela, o extremo, de 30 anos, será um acréscimo no equilíbrio do plantel dos axadrezados.