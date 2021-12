OPA de Gérard Lopez sobre SAD do Boavista formalizada

Gérard Lopez, através do 'Jogo Bonito Group', anunciou o lançamento de uma OPA sobre 39,22 por cento do capital da SAD do Boavista. O acionista da sociedade axadrezada foi obrigado a avançar com operação depois de CMVM ter concluído no verão que aquele detinha já a maioria do capital da SAD.As ações de categoria B não detidas pelo 'Jogo Bonito Group' são o objeto desta OPA, que não engloba as ações de categoria A, representativas de 10 por cento do capital da SAD, e que pertencem ao clube.O preço de cada ação será definido por um auditor independente ou o maior preço pago pela empresa por valores mobiliários da mesma categoria, nos seis meses anteriores. O valor fixado será o mais elevado entre os dois.Leia mais sobre este tema no 'Negócios'