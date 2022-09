Peñaranda feliz no Bessa: «É uma oportunidade de ouro para mim»

Depois de várias épocas sem o sucesso que se perspetivava, Adalberto Peñaranda tomou a decisão de assinar pelo Boavista e não podia estar mais feliz. O avançado internacional pela Venezuela apontou a grandeza do clube como uma das razões para rumar ao Bessa e garantiu que chega com total ambição de recuperar a melhor versão."Assinar por um dos maiores clubes em Portugal e com tanta história é uma oportunidade de ouro para mim. Estou muito feliz por estar no Boavista e, a nível desportivo, sinto que estou a abraçar um grande projeto. Fui muito bem recebido por toda a estrutura e vou aproveitar ao máximo esta experiência.""Quero recuperar a minha melhor versão. Agradeço a confiança que depositaram em mim e vou trabalhar sempre nos limites para regressar ao meu melhor nível. Acredito que tenha todas as condições para ser bem-sucedido no Boavista e numa Liga tão competitiva como a portuguesa. Neste momento, só penso em recuperar o mais rapidamente possível a forma física para começar a ajudar a equipa.": "Como jogador, posso adaptar-me a qualquer posição do ataque. Tenho técnica, sou um jogador potente e aguerrido. Não gosto de dar nenhuma bola como perdida. Aos adeptos, prometo dar tudo pelo clube. Agora é hora de trabalhar, começar a treinar com os meus novos companheiros, e melhorar a minha condição física para ter a possibilidade de mostrar as minhas qualidades o mais rapidamente possível.": "O Boavista FC é um dos maiores clubes em Portugal, o quarto com mais títulos conquistados no país, já foi campeão, já jogou as competições europeias e tem adeptos apaixonados pelo clube. Estou muito motivado para este grande desafio."