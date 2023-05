Pedro Malheiro apontado a Atlético Madrid, Real Sociedad e Villarreal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Malheiro, defesa-direito do Boavista, foi esta quarta-feira apontado a três clubes da Liga espanhola. De acordo com a informação hoje avançada pelo jornal espanhol 'AS', o lateral português de 22 anos está a ser monitorizado pelo Atlético Madrid, Real Sociedad e Villarreal.

Esta temporada, o internacional sub-21 português, representado pela Gestifute, soma seis assistências para golo em 32 jogos disputados pelo Boavista, clube com o qual tem mais dois anos de contrato (termina em junho de 2025).