Pedro Malheiro assume que golos do Benfica 'mataram' reação do Boavista

Titular no ataque do Boavista na derrota diante do Benfica (0-3) , Pedro Malheiro lamentou o desaire sofrido, especialmente depois de um início de jogo no qual, na sua opinião, os axadrezados entraram bem."Entrámos bem no jogo. O Benfica acabou por fazer o primeiro golo numa bola parada. Soubemos reagir bem e ir em busca do golo do empate. Na segunda parte entrámos outra vez por cima, tentámos o empate, mas o Benfica marcou o segundo e aí já se sabe que torno o jogo mais difícil. Depois o terceiro e agora é pensar no primeiro jogo. Este já passou. É ir em busca dos três pontos aqui em casa no próximo", comentou, à SportTV."Como em todos os jogos fomos em busca da vitória. Sabíamos que era um adversário complicado mas este já passou. E é pensar no P. Ferreira", acrescentou.Em relação ao arranque de época, com duas vitórias a abrir e duas derrotas nos jogos mais recentes, Malheiro assume que agora é hora de reagir. "Sim. Vamos reagir com trabalho, semana após semana e as coisas vão acontecer", fechou.