Pedro Malheiro eleito o jogador do ano: «Esta distinção tem um significado muito especial»

Pedro Malheiro foi eleito Jogador do Ano do Boavista, recolhendo a maior fatia da votação dos sócios axadrezados, ele que também chegou a ser eleito como jogador do mês em duas ocasiões.O defesa-direito de 22 anos acabou a temporada de 2022/23 com 36 jogos acumulados em todas as competições e duas assistências"Estou muito feliz por receber este prémio. Foi uma época bastante positiva do ponto de vista individual, mas também coletivamente, uma vez que praticámos sempre um futebol de grande qualidade. Esta distinção também tem um significado muito especial a nível pessoal, até porque acontece no clube que me formou e que adoro. Quero aproveitar ainda a oportunidade para agradecer aos meus colegas de equipa, staff, treinadores, adeptos e ao parceiro Estrella Galicia por este prémio. É o reconhecimento do meu trabalho, mas sem eles também não teria sido possível", registou o internacional sub-21 aos meios dos axadrezados.