Pedro Malheiro: «Não foi um jogo à nossa imagem»

Pedro Malheiro analisou o desempenho do Boavista em Alvalade, que culminou com a derrota (3-0) na 24ª jornada da Liga Bwin, lamentando o que foi apresentado pelos axadrezados."Não foi um jogo à nossa imagem, mas quero reforçar que estamos a fazer um excelente campeonato. Agora, é levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo", começou por dizer em declarações à Sport TV, explicando, depois, que o 1-0 tornou a tarefa mais complicada."Não entrámos bem e a partir do 1-0 tudo ficou mais difícil: sabíamos que o Sporting é um adversário forte, que luta pelo campeonato, mas vamos pensar em frente, corrigir o que temos a corrigir e conquistar já os próximos três pontos em casa", reiterou Malheiro, de 22 anos.