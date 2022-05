Pedro Malheiro: «Tivemos mais oportunidades para conseguirmos os três pontos»

No final do jogo entre o Boavista e o V. Guimarães (1-1), Pedro Malheiro era um jogador conformado com o empate fixado no fim dos 90 minutos.

"É um resultado que acaba por ser justo. A 1ª parte foi equilibrada e eles fizeram o golo na única oportunidade que tiveram. No entanto, na 2ª soubemos reagir e fomos em busca do empate. Tivemos mais oportunidades para conseguirmos os três pontos. No Boavista temos de ser ambiciosos e agradecemos aos adeptos pelo apoio", referiu à Sport TV.