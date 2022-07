Pedro Malheiro: «Trabalho para me afirmar e corresponder da melhor forma»

À margem do treino aberto aos adeptos do Boavista, na tarde desta sexta-feira, Pedro Malheiro, lateral-direito, falou aos jornalistas sobre as suas perspetivas para a nova temporada, que o jogador de 21 anos, formado no clube, espera que seja de afirmação total na equipa às ordens de Petit.As expectativas são boas. A equipa está focada naquilo que é a pré-época. O grupo está bem e unido. Sabemos da obrigação aqui no Boavista de entrar sempre para ganhar e estamos a preparar próxima época da melhor maneira.Perdemos alguns jogadores, mas temos uma boa base da época passada, um treinador que conhece muito bem o clube e estamos focados no primeiro jogo da época.Sim, pretendo-me afirmar. Trabalho diariamente para isso, para corresponder da melhor maneira, mas cabe ao treinador fazer as escolhas.No mundo do futebol, temos que nos saber adaptar às opções do treinador e necessidades da equipa. Claro que prefiro jogar num papel mais ofensivo, mas tenho de responder da melhor maneira ao que o treinador pede.Todos os jogadores gostam de sentir o apoio dos adeptos e esta é uma boa forma de dar-lhes as boas vindas à nova época.