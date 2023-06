Pedro Proença: «Manuel do Laço era personalidade mítica do nosso imaginário»

Pedro Proença publicou uma mensagem, na sua página do Facebook, na sequência do falecimento de Manuel do Laço, conhecido adepto do Boavista que morreu aos 75 anos."Manuel do Laço era mais do que um adepto do Boavista, era uma figura incontornável do futebol português, uma personalidade mítica do nosso imaginário. O futebol português é dos adeptos, sem eles nada faz sentido. Ficamos todos mais pobres com a partida de Manuel do Laço e os jogos do Boavista não serão iguais sem a sua presença", começou por escrever o dirigente."Um adepto de dedicação total ao clube que amava, mas sem desrespeitar quem competia com o seu Boavista. Hoje, neste dia triste, a Liga Portugal presta, simbolicamente, homenagem a todos os adeptos na pessoa de Manuel do Laço. Em meu nome, e em nome da Liga Portugal, enviamos as mais sentidas condolências pela perda de Manuel do Laço, extensíveis à família, amigos e aos órgãos sociais e sócios do Boavista", acrescentou Pedro Proença.