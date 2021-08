Petar Musa a caminho do Boavista

Petar Musa, avançado do Slavia Praga, está a um passo de ser jogador do Boavista. De acordo com o que foi possível apurar pelo nosso jornal, os clubes já chegaram a acordo, faltando apenas acertar alguns detalhes para ficar consumado o empréstimo de um ano do jogador croata que pode chegar ao Porto esta segunda-feira.





De acordo com o que foi possível apurar, a direção dos axadrezados, liderada por Vítor Murta, poderá vir a exercer a opção de compra de Musa no final da cedência. Aliás, a contratação de Musa é um dossiê ao qual o presidente do Boavista se tem dedicado nos últimos dias e que pretende, com a intermediação de João Pinheiro, concluir em breve.