Petar Musa apresentado no Boavista: «Estou pronto para ir à luta»

Petar Musa já foi oficialmente apresentado pelo Boavista em pleno Estádio do Bessa e também teve a oportunidade de falar aos órgãos sociais dos axadrezados. O croata, vestido a rigor com a camisola das panteras, mostrou a sua felicidade nesta nova caminhada.

"Estou muito feliz por estar no Boavista, o quarto clube com mais títulos em Portugal. A vontade das pessoas em contar comigo foi crucial para a minha decisão e, depois de me informar detalhadamente sobre o clube, fiquei com a certeza de que estava a fazer a escolha certa".

O ponta de lança falou das expectativas para a nova época e enfatizou o trabalho necessário com os novos companheiros: "Quero, sobretudo, ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Sou daqueles jogadores que dá sempre o máximo no dia a dia, pois só assim estarei preparado para corresponder em campo. Estou pronto para ir à luta".

Em relação aos adeptos axadrezados, Musa mostrou-se deveras contente com a massa associativa e com o apoio, depois de ver o jogo da última jornada frente ao Santa Clara. O avançado diz-se ansioso por "sentir a atmosfera do Estádio do Bessa".

Na hora de se descrever, o croata de 23 anos revelou que se sente mais confortável ao deixar que seja quem o vê a jogar a decidir, mas atirou que "nesta fase, é começar a trabalhar com o plantel para ajudar a equipa sempre que for necessário".

Petar Musa está às ordens de João Pedro Sousa a partir de amanhã.