Petar Musa inspira Bozeník

Bozeník iniciou frente ao P. Ferreira a conta goleadora no Bessa e o avançado que chegou para render Petar Musa inspira-se precisamente no percurso do croata. Recorde-se que Musa, agora no Benfica, marcou logo ao segundo jogo com a camisola dos axadrezados, terminando a época com 12 golos e quatro assistências. Bozeník faturou o seu primeiro golo ao terceiro jogo e segue agora na peugada do avançado croata.