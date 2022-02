Petit: «A segunda parte é toda a nossa»

Petit considera que o Boavista merecia ter derrotado o Benfica no Bessa (2-2), depois do grande domínio axadrezado na segunda parte."Na primeira parte estávamos a deixar o Benfica jogar, tivemos algumas dificuldades. Corrigimos e ao intervalo dissemos que tínhamos de presionar mais os dois centrais. Foram duas partes distintas, a segunda é toda a nossa, pelo que criámos e trabalhámos. Poderíamos ter levado os 3 pontos hoje", começou por dizer o treinador das panteras à Sport TV."Trabalhámos durante a semana para isso, chamando o Benfica. Esta equipa gosta de jogar com intensidade alta, a segunda parte foi fantástica. Temos tido caudal ofensivo, mas não estamos com a sorte, tendo o resultado que queríamos, que é a vitória.""Perdemos os dois centrais que jogaram no último jogo. Nunca conseguimos ter sempre a defesa coesa. Estamos a trabalhar para que cada jogador naquela posição saiba o que fazer."