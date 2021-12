Petit analisa empate no Berço: «Foi um jogo equilibrado e é um ponto conquistado»

Petit analisou o empate (1-1) na casa do V. Guimarães e considerou que se tratou de um "ponto conquistado"."Nos primeiros 10 minutos, não entrámos muito bem, mas tínhamos uma estratégia definida para pressionar os centrais [do Vitória] e o Alfa Semedo. Sabíamos que teríamos as nossas oportunidades. E as melhores da primeira parte são nossas. Tivemos três, quatro ou cinco situações em que poderíamos ter marcado. O Bruno Varela esteve muito bem. Na segunda parte, o Vitória teve mais bola e circulações de ataque, mas fechámos sempre bem os espaços. O [Rafael] Bracali não teve muitas defesas difíceis. Baixámos [as linhas], porque também tivemos muitos jogos num mês e estávamos desgastados. Quando o Vitória faz o golo, fizemos uma substituição e marcámos logo de seguida um golo, e poderíamos ter feito o segundo. Foi um jogo equilibrado e é um ponto conquistado", reiterou no final do encontro, sintetizando os primeiros dias de trabalho no Bessa."Os jogadores são inteligentes [a propósito da sua entrada para o comando técnico ter devolvido a "alma" ao Boavista]. Propusemos uma ideia de jogo para tirar melhor partido individual de cada um. Quando cheguei, disse-lhes que, com o trabalho, ir-se-iam soltar. Passado um mês de trabalho, os jogadores vão acreditando na ideia que a equipa técnica lhes vai transmitindo", vincou Petit após o final do encontro.