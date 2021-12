Petit analisa jogo do regresso ao Bessa: «Disse aos jogadores que temos de estar tristes»

Na reestreia de Petit no comando técnico do Boavista, os axadrezados empataram com o Marítmo ( 1-1 ), no Estádio do Bessa, para a 13.ª jornada da Liga Bwin. Em declarações após a partida, o treinador admitiu a ansiedade e a frustração pelo tropeço a acabar. A equipa está há oito jogos sem vencer, desde o triunfo frente ao P. Ferreira, na Allianz Cup, em setembro.

"É um sentimento de frustração perder estes pontos. Sentimos que tínhamos o jogo controlado.





"O Marítimo teve mais bola e foi mais forte na segunda parte. Teve uma oportunidade num pontapé de canto, mas gerimos bem. Entrámos bem no jogo, a pressionar alto e fizemos um golo. Poderíamos, sobretudo no último passe, ter melhorado. O Marítimo teve mais bola, mas não criou oportunidades", frisou Petit, que destacou a atitude da equipa e abordou as duas expulsões."Na segunda parte, continuámos a querer pressionar alto e ganhar bolas na primeira fase de construção do Marítimo. Depois, houve a expulsão do Zainadine (...) Poderíamos ter controlado melhor o jogo, mas acontece a expulsão do Gaius Makouta. O Marítimo teve uma reação positiva e empatou", argumentou o técnico de 45 anos."É frustrante perder pontos aos 90+5 minutos, num lance em que poderíamos ter tido mais experiência em detalhes que fazem a diferença. Tínhamos de gerir o jogo e não poderíamos ter sofrido o golo", afirmou Petit, que não deixou de elogiar a equipa. "Estou satisfeito pelo comportamento dos jogadores em termos de intensidade e atitude. A equipa tem muito para melhorar e dar. Não deu para trabalhar muito em apenas quatro dias, mas vamos continuar a acreditar no processo, porque vejo qualidade no plantel", reforçou.Petit admitiu que "houve um pouco de ansiedade" entre os jogadores do Boavista, por ver "que o jogo corria bem e teríamos de segurar o resultado". "Sofrer um golo aos 90'+5 custa muito. Disse no balneário aos jogadores que perdemos dois pontos e temos de estar tristes e frustrados, porque nesta casa, conhecendo bem o clube e estes adeptos, tem de ser até ao fim. É assim que a equipa vai crescer e os jogadores darão boas respostas", exclamou o técnico dos axadrezados.

"Às vezes mudámos cinco [atletas], outras vezes apenas um ou dois. Senti que a equipa estava bem no jogo e a cumprir o que foi pedido nestes quatro dias. Conheço o plantel por fora e tive pouco tempo para trabalhar", continuou.





"Estávamos bem defensivamente. O Yusupha estava a dar à equipa a opção de segurar a bola. Lancei o Kenji Gorré para aparecer mais rapidamente no espaço. O Sebastián Pérez entrou muito bem. Senti que não precisava de mexer, porque a equipa estava bem. Não foi por não acreditar neles", garantiu ainda Petit.