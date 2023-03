Petit antevê Arouca: «Esperamos um jogo intenso entre duas equipas de qualidade e moralizadas»

Depois de ter quebrado o ciclo de quatro jogos sem vencer e de ter somado apenas a terceira vitória fora de casa, o Boavista regressa ao Estádio do Bessa para uma receção ao Arouca. Na antevisão à partida, Petit preferiu não se focar nas contas da classificação, garantindo que o objetivo passa por encarar todos os jogos em busca dos três pontos."Vai ser um jogo interessante, entre duas equipas de valor e que que vêm de bons resultados nos últimos jogos. O Arouca é uma equipa com qualidade, com bons processos e que está a fazer um excelente campeonato. Da nossa parte haverá a mesma ambição, compromisso e atitude que temos tido em todos os encontros, perante um jogo difícil, frente a um adversário de qualidade, mas temos de ser iguais a nós próprios. Em nossa casa, com os nossos adeptos, o apoio deles será uma voz importante para nos ajudar nos momentos complicados. Esperamos um jogo intenso, com qualidade e criação de oportunidades de golo. Queremos conquistar os três pontos, é essa a nossa mentalidade e ambição.""Tem muita qualidade no meio-campo, com o Alan Ruiz e o David Simão, jogadores de alto nível e com bom pé esquerdo, é uma equipa que circula bem a bola por trás, forte na profundidade, poderosa no contra-ataque e nas transições. Esperamos uma equipa bastante moralizada, já tinha dito na 1.ª volta que era admirador do que o Arouca estava a fazer, a qualidade que apresentava no seu jogo e isso está refletido na tabela. Olhámos sobretudo para o que podemos fazer e controlar. Queremos valorizar os nossos ativos, os nossos jovens, alguns deles que já estão a atrair atenção de outros clubes. Procurámos que o coletivo fique cada vez mais forte e conquistar sempre pontos.""Nós trabalhamos todas as semanas para ganhar, é essa a nossa ambição e objetivo. O nosso objetivo em termos de tabela passa sempre pelo próximo jogo. Temos 29 pontos e queremos chegar aos 32 contra o Arouca.""Claro que olhamos para a tabela classificativa, mas o 14º tem 26 pontos, está apenas a três pontos e há vários clubes muito próximos. Depois há os três mais abaixo. O nosso foco é lutar pelos três pontos em todos os jogos e irmos conseguindo subir na tabela. Depois, no fim da época, logo se verá onde acabamos. Temos é de trabalhar no máximo todos os dias para termos nos jogos o mesmo compromisso que temos nos treinos.""Desde há alguns jogos a esta parte, temos tido sempre de alterar jogadores na defesa. Temos duas ou três possibilidades para fazer aquelas posições. Os jogadores já estão connosco há vários meses e sabem o que queremos, tanto num sistema de três centrais ou quatro defesas, por isso quem jogar dará uma boa resposta.""É um jogador que trabalha muito, é um exemplo para os mais novos, que conhece bem o clube e transmite a mística do Boavista. Todos os dias trabalha e dá o seu melhor, mas às vezes temos de o acalmar porque com a idade dele não dá para trabalhar sempre no máximo, temos de o saber gerir. Ele com a experiência que tem também sabe quando o corpo precisa de descanso. Fico satisfeito por aquilo que tem dado ao clube e à equipa. Sabe tratar-se dentro e fora de campo. É uma referência para o Boavista e para o plantel."