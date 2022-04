Petit após a derrota com o Sporting: «Não mostrámos a nossa imagem»

Petit frisou que a imagem deixada pelo Boavista frente ao Sporting não é aquela a que habitou os adeptos desde que está ao leme da equipa, no final do encontro no Bessa e que terminou com o triunfo dos leões por 3-0."O que fez a diferença? Foram os golos. O Sporting entrou melhor nos primeiros 10 minutos. Tivemos dificuldades em ajustar os três da frente deles, com a mobilidade que apresentaram e as diagonais do Edwards com o Esgaio a entrar. O Sporting tem um remate que o Bracali defende. Nós temos a chance do Israel numa 1.ª parte sem grandes oportunidades. Tentámos ajustar na 2.ª parte. Temos a oportunidade do Makouta e depois chega o golo algo caricato, em que a bola ressalta. Ficou mais fácil para o Sporting. Temos gente nova a jogar, tem sido difícil fazer um onze, com as lesões e castigos que temos tido mas nunca nos queixámos. O terceiro golo chega de penálti outra vez, já na Madeira tinha acontecido, agora aqui. Temos de falar sobre estes dois últimos jogos, não mostrámos a nossa imagem", começou por referir o técnico do Boavista."Não são jogadores iguais. Penso que os três da frente - Musa, Sauer e Yusupha - e ainda o Seba [Pérez] estavam a fazer a diferença dentro das dinâmicas da equipas, mas procurámos dar melhor resposta. É normal que os treinadores querem sempre contar com os melhores. Temos de levantar a cabeça e corrigir estes dois últimos jogos. Temos de deixar uma imagem diferente com o Moreirense.""Acima de tudo, saber em que clube estamos. Faltam três jogos, são nove pontos. Temos 33 pontos e queremos sempre estar bem na tabela classificaitiva. Sabemos da realidade e olhamos para o campeonato. Os últimos dois jogos não mostraram aquilo que temos feito desde que cheguei. A última imagem é a que fica e estes jogadores têm de saber que têm um treinador exigente. Ainda não acabou. Queremos mais pontos e os adeptos também querem isso. Temos de ir à procura disso e saber o que queremos para o futuro", concluiu.