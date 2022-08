Petit após a vitória sobre o Santa Clara: «Um Boavistão que estamos a transformar aos poucos»

Petit deu os parabéns aos seus jogadores por ter conseguido dar a volta ao marcador e bater o Santa Clara, por 2-1, num jogo em que os açorianos acabaram reduzidos a nove jogadores e os axadrezados desperdiçaram um penálti."Foi um jogo extremamente difícil. Na primeira parte, não houve muitas oportunidades. Podíamos ter definido melhor uma ou outra situação, mas, num lance em que não o abordámos da melhor maneira, o Santa Clara conseguiu chegar ao intervalo a ganhar. Falámos ao intervalo, corrigimos situações e virámos o marcador. Foi uma reviravolta bem conseguida e dou os parabéns aos nossos jogadores e adeptos", começou por referir o técnico do Boavista após o jogo."É um miúdo que já conhecíamos. No ano passado, quando cá cheguei, comecei a ir ver alguns jogos dos sub-19. O Martim tem uma boa formação e tem vindo a ganhar o seu espaço dentro do plantel principal. Não olhamos às idades, mas à competência. Nesse sentido, hoje apostámos nele, que já estava pronto para entrar antes do golo do empate. Continuamos com estas apostas, pois acreditamos naquilo que estamos a fazer. O Martim é um jogador inteligente nas costas do avançado. Fico feliz por ele, mas mais por este espírito que se viveu durante esta tarde no Bessa. Sabe que tem de ganhar o seu espaço. Ficámos contentes, pois é um miúdo com grande margem de progressão, mas que ainda tem um longo caminho a percorrer. O Martim tem jogadores competitivos nesse lugar, como Yusupha, Róbert Bozeník e Jeriel [De Santis], mas teve a sua oportunidade e foi feliz. Como treinador, foi uma aposta na hora certa.""O mercado está aberto para entradas e saídas. Não vou estar aqui a divulgar. Todos os dias estou juntamente com a administração [da SAD] a ver aquilo que é melhor para o Boavista a nível financeiro e de jogadores que possam entrar. Se viram [as lágrimas de Yanis Hamache no final do jogo], é porque pode acontecer qualquer coisa, mas não sei.""Não sabia disso. Desde a época passada que trabalhamos semana a semana e jogo a jogo. É isso que estamos a fazer. Foram duas semanas com duas vitórias e é importante começar a vencer em casa. É claro que temos de meter os pés bem assentes no chão, sabendo que o campeonato é muito longo, vamos ter altos e baixos e tem de haver algum equilíbrio na hora da vitória. Dessa forma, quando houver algum dissabor, estaremos preparados para saber reagir e melhorar. Será uma deslocação difícil, mas vamos ao Casa Pia [na próxima ronda] com a ambição de obter três pontos e este Boavistão que estamos a transformar aos poucos."