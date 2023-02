Petit após vitória frente ao Paços de Ferreira: «Eficácia fez a diferença»

Petit considerou que a eficácia foi a chave do triunfo do Boavista diante do Paços de Ferreira, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin."Foi uma vitória justa pelo que a equipa fez, num jogo em que a eficácia fez a diferença. A primeira parte foi dividida, mas conseguimos chegar ao golo numa boa parada, aspeto que temos vindo a trabalhar. O Paços, depois, tem um lance de empate que dá uma grande defesa, mas houve poucas oportunidades flagrantes", começou por dizer o técnico dos axadrezados, após o encontro."Na segunda, marcámos mais dois, depois houve a reação do Paços, que é uma equipa com qualidade e bem trabalhada, mas conseguimos aguentar e até tivemos mais situações para matar o jogo. O objetivo é trabalhar todos os dias e tirar o melhor partido de cada jogador, valorizando-os, como nos propusemos no início da época. Depois é trabalhar jogo a jogo e procurar os pontos em cada um deles", concluiu.