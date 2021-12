Petit apresentado no Boavista: «Estou mais preparado do que há seis anos»

Formado no Bessa enquanto jogador, foi também no Boavista que Petit deu os primeiros passos na carreira de treinador. Seis anos depois, o técnico, que começou esta época na Belenenses SAD, está de regresso aos axadrezados e não escondeu a felicidade durante a sua apresentação oficial, onde garantiu ter evoluído bastante desde a sua última passagem e falou ainda sobre o plantel que tem à disposição e a necessidade de começar a somar pontos o mais rápido."Agradeço ao presidente a confiança. Volto a uma casa onde fui feliz, de que sou adepto, e por isso estou feliz por mais esta oportunidade de regressar a casa e ajudar o Boavista naquilo que são os seus objetivos e contribuir para a grandeza deste clube. Reparei que as condições melhoraram desde a última vez que cá estive. É mais uma oportunidade pela frente e juntos com a massa associativa, que gosta e vibra com o clube, vamos ser mais fortes. Estou com bastante alegria e bastante empenho em poder já no sábado conseguir o objetivo de conquistar vitórias e somar três pontos"."Sabia o que se passava, apesar de não estar aqui. Acompanho o Boavista, mas foi uma diferença grande em relação à primeira passagem aqui como treinador, em termos de estrutura, em termos de condições e até na formação. Sei da oportunidade que tenho aqui para dar uma boa resposta, sabendo que no Boavista a mentalidade tem de ser de chegar aqui para lutar sempre pelos três pontos. Não exigimos ganhar, mas sim lutar pela vitória. Vim para poder ajudar, para poder crescer, mas tudo está melhor do que estava há cinco anos. Analisámos ontem o plantel, sabíamos aquilo que tínhamos e ontem e esta manhã já trabalhámos com ele. O plantel tem a sua qualidade. Nem tudo estava bem, nem tudo estava mal. Penso que tem o que a equipa técnica pretende para dar uma boa resposta.""Ainda há muitos jogos pela frente, compreendo e respeito a opinião do antigo treinador [João Pedro Sousa tinha falado na necessidade de atacar o mercado em janeiro], mas agora eu estou a analisar e a ver aquilo que quero. Vamos trabalhar estes jogadores, porque é um plantel com juventude e alguma experiência, vamos tentar recuperá-los todos. Temos capacidade para dar uma boa resposta e só no dia-a-dia e jogo a jogo é que vamos perceber isso, mas estou satisfeito com estes dois treinos que tiveram connosco. Confio nestes jogadores, porque tem qualidade, um misto de experiência e juventude e é nisso que nos vamos focar. Vamos tentar melhorar individualmente cada jogar para depois o coletivo ser muito mais forte"."Tem faltado ganhar, que é o mais importante. Estou tranquilo e são os detalhes que fazem a diferença, porque hoje em dias as equipas conhecem muito melhor e os adversários estão mais bem preparados. Agora nós vamos trabalhar os pormenores e tentar retirar melhor partido de cada jogador. Estamos a conhecê-los aos poucos, mas as vitórias são importantes para darem confiança aos que jogam e aos que estão à espera de ser chamados. Vamos tentar que tenham sempre o mesmo nível de exigência, tático, técnico e físico"."Já trabalhei em vários esquemas táticos, em 4x3x3, em 4x4x2, num 3x4x3. Acima de tudo, tenho de ver os jogadores que tenho no plantel, aquilo que foi feito anteriormente, não só deste anos, mas também da época passada, e tentar ver aquilo que se adapta melhor. São os jogadores que definem as dinâmicas e as variantes do sistema, mas o mais importante é retirar o melhor dos jogadores"."Comecei a carreira aqui como jogador e treinador. Mudei muito, ganhei experiência, passei por muitos clubes, nem sempre bem visto, mas isso faz parte da crítica e tenho de saber aceitá-la. No entanto, maior elogio que posso ter é dos jogadores, naquilo que trabalho diariamente com eles. Sou um treinador muito mais experiente, mais maduro, mais conhecedor do treino, da metodologia, do jogo, aí evoluí bastante porque a isso fui obrigado"."Não traçámos nenhuns. O mais importante é vivermos o presente, trabalharmos no treino, para chegarmos ao jogo da melhor forma. Vamos lutar sempre pelos três pontos, essa foi sempre a exigência deste clube ao longo da minha vida, como jogador e treinador. Estou muito mais preparado que há seis anos atrás. Nesse sentido, o que tento transmitir é o que conheço do Boavista. O mais importante é ganharmos. Estamos há sete jogos sem ganhar e o mais importante é ganhar, porque trabalhar sobre vitórias é diferente. Jogadores e treinadores vivem de vitórias. No final, logo se verá onde acabamos"."Para salvar equipas tens de jogar para ganhar, porque precisas de pontos. Se estás em último lugar ou penúltimo, não sei como é que não jogo para ganhar de forma a sair daquelas posições e conseguir essas manutenções. O maior feedback que posso ter é dos jogadores, treinadores e jogadores vão falando uns com os outros, e o maior elogio é a ideia que têm do meu trabalho, além da raça, da determinação, da fama de ‘caceteiro’, como muitas vezes se fala. Para chegar ao mais nível também tinha de ter qualidade. Hoje em dia, não chega só jogar bem, há que ter vontade, agressividade no bom sentido e intensidade, porque o futebol vive disso. Espero ser um treinador à altura e que as pessoas se orgulhem de mim"."A exigência e motivação tem de estar sempre presente, pressão não existe. Temos de vir trabalhar, sei o que o Boavista é e a existência que há. Hoje sou diferente. Se calhar há seis anos ainda pensava um pouco como jogador, agora não tanto. Exigência faz parte do dia-a-dia e se exijo de mim, também exijo dos jogadores, da restante equipa técnica e do departamento técnico. Estou bastante feliz com o regresso".